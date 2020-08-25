Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımız nasıl bunun mücadelesini korkusuzca verdiyse diğer arkadaşlarımız da bunu veriyor. Hazine Bakanlığı'nda dünya kadar bir ekip var. Bir enerji projesinde başka bir ülke tehdit etti. Tehdit için şöyle; önemli bir projede batıda bir ülkede bir karşılık verildi, biz de ona gerekli cevabı verdik." dedi.

Katıldığı bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalar yapan Bakan Berat Albayrak, "Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödedik niye bizi bir çembere hapsetmeye çalıştılar, küçücük bir yer verelim. Milletimizin birleşti ve dış güçleri bu topraklardan attık. Bütün bu süreçte bedel ödedik. Ekonomide yıllardır süren bir model var. Türkiye artık bu modellerden çıkıyor. Bu manadan çıkıp yeni modele geçmemizin bir bedeli var. "Doğu Akdeniz'e girme şunu yapalım." Bunu AB ülkelerinin en üst düzey görevlilerinden biri söylüyor. Böyle bir şey olabilir. Sen sermaye ile ülkenin siyasetine yön vermeye çalışırsan böyle olmaz. Bütün dünyanın her yerinde böyledir. Ekonomide attığımız adımlar, enerjiden bağımsız adımlar. Kolaycılığa kaçmayacağız. Geçmişten gelen statüko olduğundan farklı bir modele geçmeye müdahalede bulunuyorsa yapacağınız 2 şey var. Bedel ödedik mi? Öderiz. Ama neticelerini artık topluyoruz. Ben milyarlarca dolarımı dışarıya veriyorum. Artık yok. Bunların neticesini birkaç yıl sonra daha net göreceğiz. Pandemi döneminde Türkiye diğer ülkelere göre daha mı az etkilenmiş daha fazla mı etkilenmiş? Vicdanı olanlar bunu görüyor." dedi.





"TEHDİT ETTİLER! KARŞILIK VERİLDİ"



Bakan Berat Albayrak, "Bunları ileride yazmamız lazım. Nesiller bunu bilmeli. Cumhurbaşkanımız nasıl bunun mücadelesini korkusuzca verdiyse diğer arkadaşlarımız da bunu veriyor. Hazine Bakanlığı'nda dünya kadar bir ekip var. Bir enerji projesinde başka bir ülke tehdit etti. Tehdit için şöyle; önemli bir projede batıda bir ülkede bir karşılık verildi, biz de ona gerekli cevabı verdik." açıklamasını yaptı.



"BOTAŞ VE TPAO HALKA AÇILACAK"



Karadeniz'deki doğalgaz keşifi ile yaşanan süreci değerlendiren Bakan Berat Albayrak, "Şu son süreç, gerek TPAO'yu gerek BOTAŞ'ı farklı bir noktaya çıkaracak. Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisininde hisseleri halka açılacak. Belki THY'den de daha büyük kapasiteye sahip firmaları olacak. Marka olacaklar. Biz bu alt yapıları döşüyoruz. Bununla ilgili önemli haberleri ileride göreceğiz inşAllah" şeklinde konuştu.