17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hatay'da üst üste 2 mucize! Depremden tam 261 saat sonra sağ çıktılar

Hatay'da üst üste 2 mucize! Depremden tam 261 saat sonra sağ çıktılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2023 01:54
Güncelleme:17.02.2023 01:54
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti.
Hatay’da üst üste 2 mucize!
Hatay'da üst üste 2 mucize!
Depremde 260. saatte yeni mucize!
Depremde 260. saatte yeni mucize!
258 saat direndi: Sağlık durumu nasıl?
258 saat direndi: Sağlık durumu nasıl?
258 saat sonra yeni mucize
258 saat sonra yeni mucize
Başkan Erdoğan’dan 3 kritik görüşme
Başkan Erdoğan'dan 3 kritik görüşme
Erdoğan, Aleyna’nın ailesiyle görüştü
Erdoğan, Aleyna'nın ailesiyle görüştü
Soruşturma açıklaması
"Soruşturma" açıklaması
Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk
"Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk"
Kahraman hemşireler A Haber’e konuştu
Kahraman hemşireler A Haber'e konuştu
Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu
Bakanı Murat Kurum A Haber'e konuştu
İşte Aleyna’nın ilk sözleri
İşte Aleyna'nın ilk sözleri
Erdoğan ve Devlet görüşmesi başladı
Erdoğan ve Devlet görüşmesi başladı
Daha Fazla Video Göster