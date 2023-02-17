17 Şubat 2023, Cuma
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Hatay'da üst üste 2 mucize! Depremden tam 261 saat sonra sağ çıktılar
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti.