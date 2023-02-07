07 Şubat 2023, Salı
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Hatay’da limanda çıkan yangın kontrol altına alındı kurtarma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş’ta 7,7 büyük deprem uykuda, 7,6 büyük deprem ise sokakta yakaladı. 10 ili etkileyen depremde tüm noktalarda ekipler ve millet arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Hatay’da bir konteynerin düşmesi sonrası liman bölgesinde yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına aldı. Yıkılan noktalarda ise arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.