Hatay’da 6,4’lük deprem! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik uyarı: Yapılacak duyuruya kadar şebeke suyu içilmemeli

Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 kişi hayatını kaybetti, 562 kişi de yaralandı. Bölgede birçok noktada sahra hastaneleri hizmette." dedi. Bakan Koca, "İçme suyu düzenli analiz ediliyor. Yapılacak duyuruya kadar şebeke suyu içilmemeli." uyarısında bulundu.

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