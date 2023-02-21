21 Şubat 2023, Salı
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Hatay'da 2 hastane tahliye edildi! 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası tedbir amaçlı boşaltıldı
Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Hastalar sahra ve çevre illerdeki hastanelere yerleştirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.