Hatay için hemen şimdi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştı

6 Şubat'ta yaşanan "Asrın felaketi" sonrası depremden etkilenen 11 ilde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Önceliğin deprem bölgesini ayağa kaldırmak olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, deprem bölgesi için tüm imkanları seferber ederken; dün 11 ilde eş zamanlı olarak 17 bin 902 konutun temelini atmıştı. Başkan Erdoğan bugün de depremden en çok etkilenen bölge olan Hatay'da temel atma törenine katılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin ağaçları, defne kokularıyla Tarihî, kültürel dokusuyla Hatay’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız!" denildi.

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