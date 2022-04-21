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Hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi! Hastane camına tırmanıp çocuklara hediye verdiler

İHA
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Giriş: 21.04.2022 15:10
Hastanede kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi üniversite öğrencilerinden geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerince kurulan ‘Mağaracılık topluluğu öğrencileri’ Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine tırmanarak camdan çocuklara 23 Nisan hediyeleri verdi.
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