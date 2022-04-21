21 Nisan 2022, Perşembe
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Hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi! Hastane camına tırmanıp çocuklara hediye verdiler
Hastanede kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi üniversite öğrencilerinden geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerince kurulan ‘Mağaracılık topluluğu öğrencileri’ Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine tırmanarak camdan çocuklara 23 Nisan hediyeleri verdi.