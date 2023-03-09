Hasarlı binalarda kontrollü yıkım! Gözyaşları içinde yuvasının yok oluşunu izledi

Asrın afetinde Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde acil yıkım kararı alınan bin 224 binadan 950'si yıkıldı. Evi hasar alan ve yıkılan bir depremzede o anları gözyaşları içinde izledi. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN