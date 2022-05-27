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Harekat ne zaman başlayacak? Olası harekat Suriye'nin kuzeyinde hangi bölgelere yapılacak?

A Haber
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Giriş: 27.05.2022 09:38
Dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada Suriye yapılacak yeni harekatın sinyali verildi. Terör kaynağından temizlenecek. Öte yandan ABD ve Rusya'nın taahhüdüne rağmen YPG/PKK sınırdan çekilmedi. Yeni harekat sinyalinin ardından ABD ise operasyondan rahatsız olduğunu açıkladı. Peki operasyon Münbiç ve Tel Rıfat'a mı? YPG/PKK hangi noktalardan saldırıyor? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Suriye sınırından son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktarırken A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Mesut Şöhret önemli değerlendirmelerde bulundu.
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