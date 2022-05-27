Harekat ne zaman başlayacak? Olası harekat Suriye'nin kuzeyinde hangi bölgelere yapılacak?

Dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada Suriye yapılacak yeni harekatın sinyali verildi. Terör kaynağından temizlenecek. Öte yandan ABD ve Rusya'nın taahhüdüne rağmen YPG/PKK sınırdan çekilmedi. Yeni harekat sinyalinin ardından ABD ise operasyondan rahatsız olduğunu açıkladı. Peki operasyon Münbiç ve Tel Rıfat'a mı? YPG/PKK hangi noktalardan saldırıyor? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Suriye sınırından son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktarırken A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Mesut Şöhret önemli değerlendirmelerde bulundu.

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