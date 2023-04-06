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Hangi partiler CHP listesinden girecek? Koalisyonda 9 Nisan gerilimi

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 12:09
Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti CHP listesinden seçime girecek. Koalisyonda vekil listesi krizi nasıl sonuçlanacak?Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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