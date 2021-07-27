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Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir...

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2021 10:24
Türkiye'de aşılama programı hızla devam ediyor. Birinci doz aşısını olanların sayısı 39 milyonu geçerken, ikinci doz aşı olanları 30 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Platformu illerin aşılanma oranını paylaştı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası
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