Hamidiye diye kuyu suyu satmışlar! Arkasından CHP'li isimler çıktı

JASAT'a bağlı ekiplerin İstanbul Şile'de yaptığı denetimlerde büyük bir skandal ortaya çıktı. Ulupelit mevkisinde ormanlık alanda su varili ve boru tespit eden ekipler, boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak suyu dolum fabrikasına uzandığını belirledi. Yapılan incelemede fabrikanın CHP'li isimlere uzandığı ortaya çıktı. Borularla dolumu yapılan suların İBB'ye ait Hamidiye Su markasıyla vatandaşa satıldığı ortaya çıktı.