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Hamaney yarın ne mesaj verecek?

Hamaney yarın ne mesaj verecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 13:52
İran dini lideri yarın cuma hutbesinde neler söyleyecek? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları Tahran'dan aktardı.
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Hamaney yarın ne mesaj verecek?
Hamaney yarın ne mesaj verecek?
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