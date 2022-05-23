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Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı hizmete girdi

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Giriş: 23.05.2022 07:37
İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün hizmete girdi. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düştü.
Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı hizmete girdi
Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı hizmete girdi
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