23 Mayıs 2022, Pazartesi
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Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı hizmete girdi
İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün hizmete girdi. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düştü.