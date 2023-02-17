Halk TV'nin provokasyonuna halktan tokat gibi yanıt! Depremzedelerden CHP'li Orhan Sarıbal'a tepki | Apar topar yayını kestiler

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen iki büyük depremin ardından 85 milyon vatandaş depremzedeler için kenetlendi. Devletin tüm kurumları yaraları sarmak için harekete geçerken, Halk TV günlerdir halkı kışkırtmaya yönelik provokasyon dolu eylemlerine devam ediyor. Afet bölgesinden yapılan canlı yayında, 'insanların gıdalarının olmadığını' söyleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a depremzedeler tepki gösterdi. İddiaların çürütülmesiyle muhabir yayını sonlandırmak durumunda kaldı.

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