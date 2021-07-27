27 Temmuz 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Halk Tv'den Mehmetçiğe büyük saygısızlık! Türk Askeri’ne 'ihraç edilecek ürün' benzetmesi yapıldı!
Halk Tv ekranlarında bu vatan için can veren kahraman Mehmetçiğimize çirkin bir benzetmede bulunuldu. Sunucu Ayşenur Arslan’ın "Afganistan’a asker göndereceğiz değil mi?" sorusuna yanıt veren Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur, "Öyle görünüyor, artık ihraç edeceğimiz başka ürünümüz kalmadı" dedi. Gazeteci İlknur’un Türk Askeri’ne 'ihraç edilecek ürün' benzetmesi yapması tepki çekti.