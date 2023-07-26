Halk TV skandalı sonrası Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Eren Erdem’den itiraf: Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalar da var

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, açık açık operasyonel yayınlar için beslediği fondaş Halk TV ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini ilan etmişti. Anlaşmanın iptali kamuoyunda bomba etkisi yaratırken tepkileri de beraberinde getirmişti. Ancak iş bununla kalmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, skandallar silsilesine bir yenisini daha ekledi Erdem, “Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalar da var. Bu kanalların ismini vermem doğru olmaz.” dedi.

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