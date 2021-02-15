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Halk TV kalleş PKK katliamını başlığa taşımadı! Tepki yağdı

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 11:36
Güncelleme:15.02.2021 11:41
Halk TV'nin terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit ettiği haberini sunma şekli sosyal medyada tepki çekti. Halk TV'nin 'terör örgütü PKK' ve 13 vatandaşımız için 'şehit' yazamaması "Bunların ipi kimin elinde herkes görsün" ifadeleriyle eleştirildi.

Halk TV'nin terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit ettiği haberini sunma şekli sosyal medyada tepki çekti. Halk TV'nin 'terör örgütü PKK' ve 13 vatandaşımız için 'şehit' yazamaması "Bunların ipi kimin elinde herkes görsün" ifadeleriyle eleştirildi.

Halk TV Garadaki kalleşlik için PKK diyemedi sosyal medyada tepki çekti HALK TV GARA'DAKİ KALLEŞLİK İÇİN 'PKK' DİYEMEDİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haberde anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler... PKK GARA'DA 13 SİVİLİ NASIL KATLETTİ? ABDULLAH AĞAR A HABER'DE ANLATTI: ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BESLEYEN DEVLETLER...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu videoyu paylaştı ve vurguladı: HDP demek PKK demektir İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN BU VİDEOYU PAYLAŞTI VE VURGULADI: HDP DEMEK PKK DEMEKTİR
PKK katliamları ­| A Haber belgeseli | PKK nasıl kuruldu? PKK KATLİAMLARI | A HABER BELGESELİ | PKK NASIL KURULDU?
Son dakika: 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesi: Başsavcılık provokatif paylaşım yapanlara karşı harekete geçti SON DAKİKA: 13 TÜRK VATANDAŞININ PKK TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMESİ: BAŞSAVCILIK PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPANLARA KARŞI HAREKETE GEÇTİ
Halk TV Garadaki kalleşlik için PKK diyemedi sosyal medyada tepki çekti HALK TV GARA'DAKİ KALLEŞLİK İÇİN 'PKK' DİYEMEDİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
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