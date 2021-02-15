Halk TV kalleş PKK katliamını başlığa taşımadı! Tepki yağdı

Halk TV'nin terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit ettiği haberini sunma şekli sosyal medyada tepki çekti. Halk TV'nin 'terör örgütü PKK' ve 13 vatandaşımız için 'şehit' yazamaması "Bunların ipi kimin elinde herkes görsün" ifadeleriyle eleştirildi.

Halk TV'nin terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit ettiği haberini sunma şekli sosyal medyada tepki çekti. Halk TV'nin 'terör örgütü PKK' ve 13 vatandaşımız için 'şehit' yazamaması "Bunların ipi kimin elinde herkes görsün" ifadeleriyle eleştirildi.