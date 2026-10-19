Akıllı araçlar güdümlü birer silaha mı dönüşüyor? Uzmanlar ahaber.com.tr’de uyardı: "Veri güvenliğinde milli teknoloji şart"

Kamera, sensör ve gelişmiş yazılımlarla donatılan yabancı menşeli akıllı otomobiller, küresel ölçekte milli güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. Norveç’teki askeri tatbikatta yaşanan Çin menşeli araç skandalının ardından, Türkiye’de de kritik savunma sanayisi yerleşkelerine yönelik kısıtlamalar gündeme geldi. Peki, tekerlekli birer veri toplama merkezine dönüşen bu araçlar hangi tehlikeleri barındırıyor? Savunma tesislerine sızma, biyometrik fişleme ve uzaktan sabotaj riskini uzman isimler ahaber.com.tr’ye değerlendirdi.