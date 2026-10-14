Halk TV binasında polis araması! Cafer Mahiroğlu dahil 17 kişi hakkında gözaltı kararı

Halk TV'ye yönelik rüşvet ve ihale soruşturması kapsamında Mali Şube ekipleri binada arama yaptı. Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 kişi gözaltına alındı. Halk TV'ye kayyum atandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 30,3 milyar TL'lik şirket işlem hacmi, milyarlarca dolarlık para trafiği ve 14.464.000 TL tutarındaki kayıt dışı rüşvet ödemesi iddiası inceleniyor. MASAK verileri de soruşturma dosyasında yer alıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman Hüseyin Koçak, soruşturmaya ilişkin son bilgileri A Haber canlı yayınında aktardı.