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Halk Ekmek’teki rüşvet iddiası Meclis’e taşındı! Mansur Yavaş sessizliğini koruyor

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 13:22
Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşındı.  Mansur Yavaş ise sessizliğini korumaya devam ediyor.
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