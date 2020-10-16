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Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza

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Giriş: 16.10.2020 13:51
Son dakika haberi... Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Halil Sezai'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Şarkıcı Halil Sezai'nin, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler infial yaratmıştı. Geçen ay tutuklanan Sezai hakkında hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. Mahkeme, hazırlanan iddianameyi kabul etti, Halil Sezai'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?
Halil Sezai, Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darp etmişti. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. İlk önce özür dileyen ardından da görüntülerin çarpıtıldığını iddia eden Sezai, tutuklanmıştı.

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