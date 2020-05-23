Haliç bataklık olmaktan nasıl kurtarıldı! İşte Başkan Erdoğan'ın başlattığı çalışmada son durum |Video

26 yıl önce bataklıktı şimdi olta balıkçılığının merkezi... İstanbul'un 'altın boynuzu' olarak adlandırılan Haliç, Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemden itibaren büyük bir değişime uğradı. Kokusundan yanına yaklaşılamayan bir yer olmaktan çıkarılan Haliç, şimdi sandallarla gezilebilen, balık avlanabilen bir alan haline geldi. İşte son çeyrek asırda batalık olmaktan kurtarılan Haliç'in dünden bugüne hafızalardan silinmeyen o görüntüleri...