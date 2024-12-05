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Halep’te günlük yaşam nasıl? İşte A Haber’in Halep izlenimleri

Halep'te günlük yaşam nasıl? İşte A Haber'in Halep izlenimleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.12.2024 12:22
Muhalifler Esad rejiminin elinde olan önemli kentlerden Halep'i ele geçirdi. Peki kentin işlek caddelerinden Süleymaniye Caddesi'nde hayat normale döndü mü? İşte A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve Okan Can Sapkayalı'nın izlenimleri...

Rejim güçlerinden muhaliflere geçen Halep'te neler oluyor? A Haber ekibi muhaliflerin kontrolündeki Halep'i görüntüledi.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Süleymaniye Caddesi'nde bir Halepliye mikrofon uzattı.

"DURUMLAR ÇOK İYİ"

Hristiyan olduğunu belirten Halepli diş hekimi, "Merak etmesinler durumlar çok iyi. İyi ki geldiniz. Çok rahatız. Normal yaşıyoruz. Umarım harp olmasın. Her yer açık. Ama iş biraz az burada. İş bekliyoruz. Ben diş hekimiyim. Burada çalışıyorum. Ben Hristiyan sen Müslüman kardeşiz biz. Din sorunu yok. Türkiye gibi her şey iyi." ifadelerini kullandı.

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