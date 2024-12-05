Halep’e dönüş zamanı! Sınır kapısına koştular

Hatay'da sığınmacı olarak yaşayan Suriyeliler, İdlib ve Halep'in muhalif güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından ülkelerine geri dönmeye başladı. Doğup büyüdükleri, vatan topraklarına geri dönme zamanın geldiğini belirten Suriyeliler Hatay'ın Cilvegözü Sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve can güvenlikleri olmadığı için ülkelerine dönüş yapamayan Suriyeliler, İdlip ve Halep'in muhalif güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından, ülkelerine dönmek için yola çıktılar.

Suriye’ye dönüş akını

Yaşadıkları köy ve kasabalarında güvenliğin sağlanmasının ardından ülkelerine dönmeye başlayan Suriyeliler, Cilvegözü sınır kapısından çıkış yapıyor.

İdlib ve Halep başta olmak üzere bu kentlere bağlı kasaba ve köylerin muhalif güçlerin eline geçmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüş yoğunluğu arttı. Sadece Cilvegözü sınır kapısından günde 200 Suriyeli çıkış yaparak ülkesine dönüyor.

Suriye’ye dönüş akını

"ARTIK ÜLKEMİZE DÖNÜŞ ZAMANIMIZ GELDİ"

Sabah'ın haberine göre Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Suriyeli kadın Kawa Alan, "Türkiye'ye 6 yıl önce geldim. Türkiye'ye gelmeden önce yaşadığım şehirler, Halep ve İdlib kontrol altına alınınca, ülkeme dönmeye karar verdik. Türkiye'de çok iyi ağırlandık ama insanın kedi vatanı gibisi yok. Halip ve İdlip'te akrabalarım, arkadaşlarım var. Birkaç saate kadar evimde olacağım. Bunun için de çok mutluyum" dedi.

Yıllardır sadece telefonla iletişim kurabildikleri yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Abdulaziz Koman ise, "Eşim ve 3 çocuğum ile birlikte 7 yıl önce Türkiye'ye geldim. Yıllardır vatan hasreti çekiyoruz. Türkiye sağolsun bize yıllardır ev sahipliği yaptı. Canımızı kurtardık. Bugün yaşıyorsak, bu Türkiye'nin sayesinde. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ama artık ülkemize dönüş zamanımız geldi. Bu dönüş bizim için aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamı taşıyor" diye konuştu.

Suriye’ye dönüş akını

TÜRKİYE KİLİT ROLE SAHİP

Halep'in ardından Suriye Milli Ordusu güçleri Özgürlük Şafağı Operasyonu ile terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Tel Rıfat'ı militanlardan temizleyerek yönünü bir diğer terör merkezi olan Münbiç'e çevirdi.

Halep'teki muhalif unsurlar Hama'ya doğru, Tel Rıfat'takiler de Münbiç yönüne ilerlerken bölgede oluşacak yeni statüko öncesinde dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Rusya, ABD, İran, Katar, Almanya ve çok sayıda ülke etkili medya kuruluşları Türkiye'nin bölgedeki kilit rolüne vurgu yaparken, Batı medyasındaki haberlerde de yaşanan gelişmelerin Ankara'nın lehine ilerlediği kaydedildi.