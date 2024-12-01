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A Haber Suriye'de! İşte sıcak bölgeden görüntüler

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 01.12.2024 12:44 Güncelleme: 01.12.2024 14:11
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A Haber Suriye’de! İşte sıcak bölgeden görüntüler

Halep ve İdlib muhaliflerin kontrolüne geçti. Silahlı rejim karşıtı gruplar hızlı ilerleyişlerini sürdürüyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Suriye'den son durumu aktardı. Mehmet Geçgel ise Suriye sınırından sıcak gelişmeleri anlattı.

Suriye'de Esad rejimi karşıtlarının üstünlüğü devam ediyor. Halep'in ardından İdlib'de de tam kontrol sağlandı. Muhalifler Hama'ya doğru ilerliyor. Esad güçleri ise Hama merkezi ve Humus'ta karşı saldırıya hazırlanıyor.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Suriye'den son durumu aktardı. Mehmet Geçgel ise Suriye sınırından sıcak gelişmeleri anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CANLI ANLATIM
14:01 01 Aralık 2024

SICAK GELİŞME: SMO KONTROLÜNE GEÇTİ

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Malikiye ve Savarga kasabaları da SMO kontrolüne geçti.

12:42 01 Aralık 2024

SMO’DAN TEL RIFAT’A OPERASYON

Mehmet Geçgel: Tel Rıfat kırsalında da yoğun çatışmaların yaşandığını ifade edebiliriz. SMO tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında SMO Tel Rıfat’a doğru ilerliyor. Köylerde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Hama’da da yoğun çatışmaların yaşandığını ifade etmemiz gerekir.

10:00 01 Aralık 2024

A HABER SICAK BÖLGEDE

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur:  Suriye’de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bir tarafta Halep bir tarafta İdlib diğer tarafta Tel Rıfat noktaları oldukça önemli. Her birinde de aynı hareketliliğin yaşandığını söyleyebiliriz.

09:59 01 Aralık 2024

AYAKLANMA ÇIKTI

Şu güne kadar aslında İdlib’deki muhalif gruplarla Suriye Milli Ordusu aynı hatta değillerdi ve Halep için iki grup bir araya geldi. SMO’nun vermiş olduğu destekle muhalif gruplar İdlib’de harekete geçti. Halep’in batısından giriş yaptılar bir gün sonrasındaysa Halep merkeze kadar ulaştılar. Çok kısa bir zaman içerisinde bu şekilde bir başarının sağlanması diğer noktalarda da çözülmelere neden oldu. Dün akşam saatlerinde Şam’da askerler Esad rejimini protesto etti. Bir ayaklanma da çıktığını söyleyebiliriz.

09:58 01 Aralık 2024

HAREKETLİ DAKİKALAR

Şu anda buradaki askerler SMO’nun mensupları. Yol kontrolü yapıyorlar. Şu anda hareketli dakikalar yaşanıyor Suriye’nin dört bir yanında. Operasyonlar her ne kadar Halep’te İdlib’de gerçekleştirilse de diğer noktalarda da hareketlilik devam ediyor.

Burada rejim yanlısı insanlar vardı rejim askerleri vardır bunların birçoğu da silah bırakıp cepheden kaçtılar. İşte o insanların yakalanması için da uygulamalar yapılıyor araçlar durduruluyor. Esad yanlısı asker ve sivillerin yerleşim alanlarına girip olası eylem gerçekleştirmesini önlemek için kimlik kontrolü yapılıyor.

A Haber Suriyede A HABER SURİYE'DE

Halepte neler oluyor?
Suriye’de rejim çekiliyor muhalifler ilerliyor!

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