A Haber Suriye’de! İşte sıcak bölgeden görüntüler

09:58 01 Aralık 2024

Şu anda buradaki askerler SMO’nun mensupları. Yol kontrolü yapıyorlar. Şu anda hareketli dakikalar yaşanıyor Suriye’nin dört bir yanında. Operasyonlar her ne kadar Halep’te İdlib’de gerçekleştirilse de diğer noktalarda da hareketlilik devam ediyor.

Burada rejim yanlısı insanlar vardı rejim askerleri vardır bunların birçoğu da silah bırakıp cepheden kaçtılar. İşte o insanların yakalanması için da uygulamalar yapılıyor araçlar durduruluyor. Esad yanlısı asker ve sivillerin yerleşim alanlarına girip olası eylem gerçekleştirmesini önlemek için kimlik kontrolü yapılıyor.