Halep’e giden Suriyeli A Haber’de: Savaşa gidiyorum! Araplar yanımızda durmadı... Türkiye durdu

Evine dönen Halepli A Haber’e konuştu. Barış Türel'e konuşan Halepli, "Ben 9 yıl önce çıktım. Yaralı geldim. Ben savaş gazisiyim. Kendime söz verdim büyük savaşa başlayınca geri döneceğim dedim. Büyük savaş başlayınca Allah’a çok şükür yine vatan kurtarmak için gidiyoruz. Savaşa gidiyorum. Ailem de durum düzeldikten sonra gelecek. Vatan için her şeyi yaparız. Biz vatanseveriz. Ya şehit olarak gideriz ya da Allah nasip ederse bu savaşı kazanırız. Vatanı özlemeyen var mı? Vatan her şeydir. Araplar yanımızda durmadı. Türkiye durdu Allah razı olsun. Biz Recep Tayyip Erdoğan başım gözüm üstünde. Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Halep’e beklerim sizi. Geldiğiniz zaman başım gözüm üstüne koyarım." dedi.

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