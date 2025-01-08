Hal ve market arasında fiyat uçurumu!

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan boykot çağrısı! Erdoğan, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, vatandaşları fahiş fiyat uygulayan firmalara karşı satın almama özgürlüklerini kullanmaya davet etti. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan’ın Bayrampaşa Halinden aktardığı fiyat farkları dikkat çekerken, Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise halkın bilinçli tüketim yaparak fırsatçılara karşı en güçlü tepkiyi gösterebileceğini vurguladı. Detaylar haberimizde.

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