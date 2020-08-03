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Hakkari'de feci kaza: 6 ölü! Vali Akbıyık’tan A Haber’e özel açıklama

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Giriş: 03.08.2020 12:44
Güncelleme:03.08.2020 12:47
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gidenleri taşıyan araç uçuruma devrildi. Kazada 4'ü MEB personeli, 6 kişi hayatını kaybetti. A Haber canlı yayınına bağlanan Hakkari Valisi İdris Akbıyık açıklamalarda bulundu

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Kazada vefat edenlerden 4'ü Milli Eğitim Müdürlüğü personeli. 2'si memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İşkur çalışanı, 2 de sivil olmak üzere 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı, MEB personelinin hayati tehlikesi yok" dedi.

TEKNİK İNCELEME YAPILACAK

Kazanın olduğu bölgenin 3200 rakımda olduğunu belirten Vali İdris Akbıyık, Cilo Sat Buzul Gölleri'ne inerken aracın şarampole yuvarlandığını söyledi. Akbıyık, kazanın şoför hatası mı, yoksa fren boşalması gibi araçtan mı kaynaklı olduğu bilgisinin ise gerekli incelemelerden sonra belli olacağını ifade etti.

Son dakika: Hakkarinin Yüksekova ilçesinde korkunç kaza! Araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var SON DAKİKA: HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KORKUNÇ KAZA! ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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