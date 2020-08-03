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Yüksekova'da uçurum faciası! Ölüler ve yaralılar
Son dakika haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Feci kazadan sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "Meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 6 kişi hayatını kaybetti." dedi.