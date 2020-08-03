03 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yüksekova'da uçurum faciası! Ölüler ve yaralılar

Yüksekova'da uçurum faciası! Ölüler ve yaralılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2020 11:28
Güncelleme:03.08.2020 12:47
Son dakika haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Feci kazadan sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "Meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 6 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Hakkaride feci kaza: 6 ölü! Vali Akbıyık’tan A Haber’e özel açıklama HAKKARİ'DE FECİ KAZA: 6 ÖLÜ! VALİ AKBIYIK'TAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA

Ünlü modele plajda dayak! Canlı yayında flaş sözler
Ünlü modele plajda dayak! Canlı yayında flaş sözler
Yangınlarda insan faktörü! Aman dikkat
Yangınlarda insan faktörü! Aman dikkat
Nefes kesen anlar! Böyle görüntülendi
Nefes kesen anlar! Böyle görüntülendi
Bu yıl ilk kez kullanıldı! İşte o görüntü
Bu yıl ilk kez kullanıldı! İşte o görüntü
Daria Kyryliuk'a Çeşme'de plajda dayak
Daria Kyryliuk'a Çeşme'de plajda dayak
Uçurum faciası! İlk açıklama geldi
Uçurum faciası! İlk açıklama geldi
Yüksekova'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Yüksekova'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Çocuklu aileler dikkat! Uzmanlar uyardı
Çocuklu aileler dikkat! Uzmanlar uyardı
İşte boşaltılan kurban pazarlarında son durum!
İşte boşaltılan kurban pazarlarında son durum!
Tatilcilerin dönüşü trafiği kilitledi!
Tatilcilerin dönüşü trafiği kilitledi!
8 aylık zorlu mesai! Çocuğu gibi bakıyor
8 aylık zorlu mesai! Çocuğu gibi bakıyor
Korkutan görüntüler! İşte son durum
Korkutan görüntüler! İşte son durum
Daha Fazla Video Göster