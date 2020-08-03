03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkunç kaza! Araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; 'nin ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir araç uçuruma yuvarlandı. Korkunç kazayla ilgili açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, "İlk belirlemelere göre kazada, aralarında milli eğitim personellerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkunç kaza! Araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

'nin ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkunç kaza! Araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KORKUNÇ KAZA! ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; Aralarında Milli Eğitim personeli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

MİLLİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI DA VARDI
Yetkililer ise kazayı doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin bir kısmının milli eğitim çalışanı olduklarını ifade ettiler.

ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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