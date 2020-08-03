Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkunç kaza! Araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir araç uçuruma yuvarlandı. Korkunç kazayla ilgili açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, "İlk belirlemelere göre kazada, aralarında milli eğitim personellerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti" dedi.
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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MİLLİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI DA VARDI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; Aralarında Milli Eğitim personeli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
MİLLİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI DA VARDI
Yetkililer ise kazayı doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin bir kısmının milli eğitim çalışanı olduklarını ifade ettiler.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.