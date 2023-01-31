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Hakem benzerliği başına bela oldu! Taraftar hakem zannedip küfür ediyor

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Giriş: 31.01.2023 09:05
Trabzon'da manavlık yapan Yasin Kol'un başı sürekli telefonuna gelen küfür ve hakaret içerikli mesajlarla dertte. Küfürlerin nedeni ise, Spor Toto Süper Lig’in tecrübeli hakemlerinden Yasin Kol'a isim ve fiziksel benzerliği.
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