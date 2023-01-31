Hakem benzerliği başına bela oldu! Taraftar hakem zannedip küfür ediyor

Trabzon'da manavlık yapan Yasin Kol'un başı sürekli telefonuna gelen küfür ve hakaret içerikli mesajlarla dertte. Küfürlerin nedeni ise, Spor Toto Süper Lig’in tecrübeli hakemlerinden Yasin Kol'a isim ve fiziksel benzerliği.

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