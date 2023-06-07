07 Haziran 2023, Çarşamba
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Hakan Fidan Türk hariciyesinin dümenine geçti! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir?
Dışişleri Bakanlığında bayrağı eski MİT Başkanı Hakan Fidan, 8 yıldır görevde olan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. MİT'in başında Türkiye'nin güvenliği ve geleceği için başarıyla çalışan ve kritik operasyonların kararını veren Hakan Fidan bundan böyle Türk dış politikasına yön veren isim olacak. Peki, Hakan Fidan kimdir? Hayatına ilişkin merak edilenler haberimizde…