07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hakan Fidan Türk hariciyesinin dümenine geçti! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir?

Hakan Fidan Türk hariciyesinin dümenine geçti! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2023 10:34
Dışişleri Bakanlığında bayrağı eski MİT Başkanı Hakan Fidan, 8 yıldır görevde olan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. MİT'in başında Türkiye'nin güvenliği ve geleceği için başarıyla çalışan ve kritik operasyonların kararını veren Hakan Fidan bundan böyle Türk dış politikasına yön veren isim olacak. Peki, Hakan Fidan kimdir? Hayatına ilişkin merak edilenler haberimizde…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir?
İstanbul’da DEAŞ operasyonu!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
Vatandaşlarımız yalnız değildir
"Vatandaşlarımız yalnız değildir"
Kızılelma adını tarihe kazıdı!
Kızılelma adını tarihe kazıdı!
Rize Şehir Hastanesi çalışmaları sürüyor!
Rize Şehir Hastanesi çalışmaları sürüyor!
Meclis Başkanı bugün belli olacak
Meclis Başkanı bugün belli olacak
Memur ve emekliye çifte zam müjdesi!
Memur ve emekliye çifte zam müjdesi!
Türkiye karşıtı kim varsa CHP onların yanında
"Türkiye karşıtı kim varsa CHP onların yanında"
Başarısızsınız be arkadaş! Umutsuz vakasınız
"Başarısızsınız be arkadaş! Umutsuz vakasınız"
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Başkan Erdoğan yeni ekibini topladı
Başkan Erdoğan yeni ekibini topladı
Zerzevan Kalesi’nde kazı çalışması!
Zerzevan Kalesi’nde kazı çalışması!
Daha Fazla Video Göster