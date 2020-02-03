03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.02.2020

Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk!

İdlib'de 4 askerimizin şehit olduğu ve 9 askerimizin yaralandığı saldırı gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de Rejim güçlerinin hain saldırısına anında cevap verdi. TSK'nın Rejim güçlerini vurduğu o anların görüntüleri!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, İdlib'de Esad rejimi güçlerince yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin de yaralandığı duyuruldu. Esad rejiminin saldırısı sonrası Türkiye'den açıklamalar gelmeye başladı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir.''

TSK'nın Esad güçlerine misillemeleri kameralara böyle yansıdı. Vurulan yerlerin hepsi imha edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk!
Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk!
Erdoğan’dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
Erdoğan’dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
İdlib'teki hain saldırı hakkında flaş sözler
İdlib'teki hain saldırı hakkında flaş sözler
İdlib'deki saldırı Türkiye’yi yolundan çevirmez
"İdlib'deki saldırı Türkiye’yi yolundan çevirmez"
İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu!
İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu!
Bekçilere yeni yetkiler geliyor!
Bekçilere yeni yetkiler geliyor!
Deprem anındaki ışığın sırrı çözüldü
Deprem anındaki ışığın sırrı çözüldü
Bakan Kurum: Projelerimizi başlattık
Bakan Kurum: Projelerimizi başlattık
Hollanda’dan 50 FETÖ'cüye daha oturma izni
Hollanda’dan 50 FETÖ'cüye daha oturma izni
Bakan açıkladı! 5 milyon TL ek kaynak sağlanacak
Bakan açıkladı! 5 milyon TL ek kaynak sağlanacak
Vuhan'dan 42 kişiyi tahliye operasyonu tamamlandı! Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
Vuhan'dan 42 kişiyi tahliye operasyonu tamamlandı! Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
Ankara'ya gelen Koca Yusuf'tan ilk görüntüler
Ankara'ya gelen Koca Yusuf'tan ilk görüntüler
Daha Fazla Video Göster