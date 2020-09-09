'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Hainler bu notla etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruldu. Operasyonda şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirildi. Terörün inlerine girilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 terörist ile ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Terör örgütünün televizyonuna çıkarak Mehmetçik'i tehdit eden Milad Kobadi isimli terörist, "Haftanine girmek o kadar kolay değildir. Burası onların cehennemi olacak." ifadelerini kullandı. Teröristin küstah sözlerinin unutulmadığını gözler önüne seren Mehmetçik bombaya, "Mehmetçik yarına bırakır, yanınıza bırakmaz" yazdı.