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'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Hainler bu notla etkisiz hale getirildi

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Giriş: 09.09.2020 13:46
Güncelleme:09.09.2020 13:46
Pençe Kaplan Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruldu. Operasyonda şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirildi. Terörün inlerine girilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 terörist ile ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Terör örgütünün televizyonuna çıkarak Mehmetçik'i tehdit eden Milad Kobadi isimli terörist, "Haftanine girmek o kadar kolay değildir. Burası onların cehennemi olacak." ifadelerini kullandı. Teröristin küstah sözlerinin unutulmadığını gözler önüne seren Mehmetçik bombaya, "Mehmetçik yarına bırakır, yanınıza bırakmaz" yazdı.
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