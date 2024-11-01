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Hafta başına dikkat! Hava sıcaklıkları düşecek

Hafta başına dikkat! Hava sıcaklıkları düşecek

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 15:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başında itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu. Son tahminleri A Haber muhabiri Damla Kuşkapan’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci anlattı.
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