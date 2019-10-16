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16.10.2019

Haddini aşan HDP'li Paylan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal ifadeler

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Türk ordusuna dil uzatan PKK'nın siyasi uzantısı HDP şimdi de sınır güvenliği ve terörle mücadele için başlatılan harekata yönelik 'Türkiye demografik yapıyı değiştiriyor' propagandasına başladı. Meclis Genel Kurulu'nda HDP'li Garo Paylan haddini aşarak Harekat'la ilgili 'soykırım' ve 'tehcir' ifadelerini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Paylan'a "Bu kişi özel yetiştirilmiş bir ajan provokatördür" dedi.

Genel Kurul'da Yargı paketi teklifi üzerinde konuşan Paylan'ın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu bir tehcirdir, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in tanımına göre, bir soykırım girişimidir. Demografiyle oynamak suçtur. İsrail de aynı argümanlarla Filistin topraklarını işgal etmektedir" şeklindeki ifadeleri tartışmaya yol açtı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Paylan'a sert tepki gösterirken "Bu ifadeleri telin ediyorum. Biz, Batı'dan, Amerika'dan, ondan bundan icazet alacak değiliz. İstikbalimiz, istiklalimiz, vatanımız, ülkemizin varlığı ve birliği için mücadele veriliyor. Türkiye, Suriye'nin güvenliği, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan insanların huzur ve güvenliği, bölgenin barışı için bu mücadeleyi veriyor" diye konuştu. İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM kürsüsünden bu tür ifadelerin kullanılmasını kınadı.

"BUNUN ADI BÖLÜCÜLÜKTÜR"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı İsrail'in Filistin'i işgaline benzetilmesinin akıl ve mantık ile izah edilecek bir durum olmadığını kaydetti. Zengin, "Tehcir olduğunu söylüyor. Bu ülkenin en önemli yaralarından biri olan tehcir konusunu alet ediyor, ne alakası var tehcirle? O toprakları o hale getiren, Suriye'nin o bölgesini böylesine terörize eden biz miyiz? PKK ve YPG, o bölgeyi bu hale getirdi. Soykırım bu ülke insanı için kullanılabilecek en ağır sözdür. Bunun adı bölücülüktür. Bu millete haksızlık yapmayın" diye konuştu.

CHP'DEN DESTEK

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Paylan'a destek veren ifadeler kullandı. Altay, hiçbir hak talebinin terörizme meşruiyet, teröriste masumiyet sağlamayacağını vurgulayarak "Ancak düşünceyi yargılamak ve cezalandırmak da ona yakın bir şeydir. Bazı ifadelerini kabul etmiyorum. Söylediği çok doğru şeyler de var. Ama burası Meclis ise konuşma yeriyse herkes düşüncesini özgürce söyleyecek" ifadesini kullandı.

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