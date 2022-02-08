08 Şubat 2022, Salı
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Hablemitoğlu suikastında sır perdesi aralanıyor mu? Nuri Gökhan Bozkır'ın tutuklanması istendi
18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında sır perdesi aralanacak mı? Adliyeye sevk edilen Nuri Gökhan Bozkır'ın tutuklanması istendi. Son durumu Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.