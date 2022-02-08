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Hablemitoğlu suikastında sır perdesi aralanıyor mu? Nuri Gökhan Bozkır'ın tutuklanması istendi

A Haber
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Giriş: 08.02.2022 15:12
18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında sır perdesi aralanacak mı? Adliyeye sevk edilen Nuri Gökhan Bozkır'ın tutuklanması istendi. Son durumu Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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