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Haberler peş peşe geldi! Çok sayıda kaymakam görevden alındı

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Giriş: 07.09.2020 15:12
Güncelleme:07.09.2020 15:12
Batman’nın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alınırken Şanlıurfa’nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamlarının da açığa alındığı öğrenildi. Öte yandan Erzurum'da da 3 ilçe kaymakamının açığa alındığı bildirildi. Yaşanan gelişmeleri A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik aktardı.
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