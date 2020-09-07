Haberler peş peşe geldi! Çok sayıda kaymakam görevden alındı

Batman’nın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alınırken Şanlıurfa’nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamlarının da açığa alındığı öğrenildi. Öte yandan Erzurum'da da 3 ilçe kaymakamının açığa alındığı bildirildi. Yaşanan gelişmeleri A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik aktardı.