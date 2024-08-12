12 Ağustos 2024, Pazartesi
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"GÜRZ-6" ile teröre darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “GÜRZ-6” operasyonu ile 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, 2 teröristin gri ve turuncu listede olduğunu belirterek sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi adlı teröristin de teslim olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, teröristlerin katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği belirlendiğini de kaydetti.