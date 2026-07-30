DOA sisteminde kapsam genişledi: İade artık daha kolay

Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında geri dönüşümü teşvik eden uygulama yeni bir aşamaya geçti. Çevre Mühendisi Aybike Mısır'ın aktardığı bilgilere göre, makine kurulumu yapılamayan bölgelerde vatandaşların depozitolu ambalajlarını daha kolay iade edebilmesi için mahalle bakkalları, marketler ve büfeler de iade noktası olarak sisteme dahil ediliyor. Esnafın başvuru yaparak sisteme katılabildiğini belirten Mısır, vatandaşların pet şişe, cam şişe ve metal içecek kutularını bu noktalara teslim ederek ambalaj başına 1 TL teşvik alacağını, iade hizmeti veren esnafın ise her ambalaj için 50 kuruş destekten yararlanacağını söyledi. DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" özelliği sayesinde vatandaşlar kendilerine en yakın iade noktasını harita üzerinden görüntüleyebilecek, böylece geri dönüşüm sürecine daha hızlı ve kolay şekilde katılabilecek.