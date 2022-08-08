08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Güney Kore'den Türkiye'ye gelen heyet Kore gazilerinin önünde yere kapandı! İşte o anlar
İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Planlama ve Ekonomi Genel Müdürü Han Gwon Seok ve beraberindeki heyet,Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve Ekrem Çakır’ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında gaziler karşısında eğilerek yere kapanan heyetin o anları kameralara yansıdı. Seok yaptığı açıklamada "Gazilerimizi gördüğümüzde tek hissettiğimiz şey minnet duygusu" ifadelerini kullandı.