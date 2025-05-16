Güneşte yılın en güçlü patlaması! Radyon kesintileri yaşandı

Güneşte çarşamba günü peş peşe yaşanan beş patlama, 2025'in en güçlü güneş patlaması olarak kayıtlara geçti. Açığa çıkan devasa enerji yeryüzünün farklı noktalarında radyo kesintilerine yol açtı. Uzmanlar, patlamanın yaşandığı güneş lekesinin dünyaya dönük olması nedeniyle önümüzdeki günlerde de benzer etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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