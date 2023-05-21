Gülümse çekiyorum! Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında renkli anlar: Yazılımı yerli mi bunun?

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan program öncesi gençlerle fotoğraf çektirdi. Renkli anların yaşandığı kamera arkası görüntülerini AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan paylaştı. İşte o anlar...