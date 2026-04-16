Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı?

Gülistan Doku soruşturmasında seyri değiştirecek kritik raporlar ve görüntüler gün yüzüne çıktı. A Haber’in ulaştığı özel bilgilere göre, dosyaya giren daraltılmış baz raporu ve MOBESE kayıtları, Gülistan’ın kaybolmadan önceki son 24 saatinde şüpheli isimlerle aynı noktalarda olduğunu kanıtlıyor. Cinayet şüphesinin bir numaraya yükseldiği dosyada, dönemin mülki amirinin oğlu ve beraberindeki isimlerin Gülistan ile olan temasları an be an belgelendi.