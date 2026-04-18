Gülistan Doku dosyasında firari şüphelinin ağabeyinden çarpıcı ifadeler

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD’de bulunan şüpheli Umut A.’nın ağabeyi S.A.’nın, Doku ailesinin avukatı ile yaptığı konuşmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.A., “Bu olaya birçok kişi dahil edilmiş. Olay büyük; öyle kolayca üstü örtülecek bir şey değil. Bunun farkındayız. Artık gerçekten korkmuyoruz, korku aşamasını geçtik. Çünkü mesele bizi de aşmış durumda. Bundan sonra bize ne olacaksa olsun. Sonuçta kızın ailesi aylardır, yıllardır büyük acı çekiyor. Olay artık sadece onların değil, çok daha büyük bir hale geldi.” dedi.