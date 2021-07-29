29 Temmuz 2021, Perşembe
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Gözyaşları sel oldu! Manavgat'taki yangında çiftliği hasar gören Tuğba Özay felç geçirdi
Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında eski manken Tuğba Özay'ın da çiftliği zarar gördü. Gözyaşlarına boğulan Özay, büyük üzüntü yaşarken, felç geçirdiğini açıkladı. İşte detaylar...