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Gözyaşları sel oldu! Manavgat'taki yangında çiftliği hasar gören Tuğba Özay felç geçirdi

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Giriş: 29.07.2021 13:14
Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında eski manken Tuğba Özay'ın da çiftliği zarar gördü. Gözyaşlarına boğulan Özay, büyük üzüntü yaşarken, felç geçirdiğini açıkladı. İşte detaylar...
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