Bakan Tunç: Türkiye yüzyılında demokratik ve katılımcı anayasa hedefimiz

Ege Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörün ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekti, Türkiye Yüzyılı için demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa çağrısı yaptı. Eğitime ve yükseköğretime yapılan yatırımları vurgulayan Tunç, gençlerin geleceğe hazırlanmasının öncelik olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da üniversitenin akademik başarılarını aktardı.

