Başkan Erdoğan'dan batılı devletlere "masum İsrail" tepkisi: İsrail zalimin ta kendisidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Hotel'de TRT World Forum 2025'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı görmezden gelip masum gibi göstermeye çalışan batılı devlete verdiği tepkisinde "İsrail masum değil zalimin ta kendisidir" dedi.

