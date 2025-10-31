31 Ekim 2025, Cuma
ANALİZ| İBB'de yolsuzluktan casusluğa uzanan skandal! Seçmen verileri yabancı servislere mi aktarıldı?
CHP’nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ “casusluk” suçlamasıyla tutuklandı. Sevk yazısında, soruşturmanın çarpıcı ayrıntılarına yer verildi. İmamoğlu’nun, vatandaşların kişisel verilerini mevcut nüfuzunu kullanarak ele geçirip yabancı istihbarat servislerine aktardığı iddia edildi. Ayrıntılar analiz haberimizde.