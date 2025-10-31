ANALİZ| İBB’de yolsuzluktan casusluğa uzanan skandal! Seçmen verileri yabancı servislere mi aktarıldı?

31 Ekim 2025, Cuma

31.10.2025
CHP’nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ “casusluk” suçlamasıyla tutuklandı. Sevk yazısında, soruşturmanın çarpıcı ayrıntılarına yer verildi. İmamoğlu’nun, vatandaşların kişisel verilerini mevcut nüfuzunu kullanarak ele geçirip yabancı istihbarat servislerine aktardığı iddia edildi. Ayrıntılar analiz haberimizde.
